Aziende sostenibili e circolarità per il futuro del pianeta
IL FUTURO NON SI ATTENDE, si costruisce. È l’impegno che Confartigianato dedica a realizzare una transizione ecologica sostenibile, tema al centro della Settimana per l’Energia e la Sostenibilità che inizia oggi e dura fino al 25 ottobre. Durante la Settimana, il Sistema Confartigianato dà vita a un mosaico di eventi diffusi in tutta Italia e visitabili su www.settimanaenergia.it. Dibattiti, seminari, laboratori, mostre, incontri con esperti, visite in azienda, attività educative e workshop. Sette giorni di eventi, seminari, e visite guidate per promuovere la cultura del consumo responsabile, approfondire gli aspetti tecnici e normativi della green economy, creare occasioni di aggregazione e riqualificazione professionale attraverso l’offerta di nuovi servizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
