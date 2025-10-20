Aws down per ore Canva Perplexity Snapchat e altri servizi sono stati inutilizzabili

Svariati servizi e videogame risultano irraggiungibili per via di malfunzionamenti della piattaforma sulle nuvole. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Aws down, per ore Canva, Perplexity, Snapchat e altri servizi sono stati inutilizzabili

