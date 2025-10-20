AWS down oggi problemi con i servizi di Amazon | problemi a molte app da Canva a Roblox

Da questa mattina decine di app e servizi online stanno mostrando disservizi globali: il down ha colpito Amazon, Zoom, Snapchat, Canva e altri. La causa sembra essere un guasto ai server AWS, la piattaforma cloud di Amazon: cosa sta succedendo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Un tentativo di attacco hacker oggi ha mandato in down i server della sanità pugliese. Impossibile prenotare visite con il ripristino che è ancora in corso - facebook.com Vai su Facebook

AWS down oggi, problemi con i servizi di Amazon: problemi a molte app da Canva a Roblox - la causa di questo enorme down sarebbe un problema tecnico di Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud Amazon utilizzata in ... Lo riporta fanpage.it

AWS down: il blackout che ha fermato mezza internet - Amazon Web Services è crollato stamattina, trascinando con sé decine di app, giochi e piattaforme digitali. futuroprossimo.it scrive

Amazon e Canva down, problemi su diverse piattaforme per problemi legati all'intelligenza artificiale - Downdetector, oggi 20 ottobre, segnala diversi problemi sulle piattaforme che utilizzano in particolare l'Intelligenza Artificiale. ilmessaggero.it scrive