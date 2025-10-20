Aws down | la piattaforma cloud Amazon fuori uso malfunzionamenti per decine di siti da Perplexity a Canva

Roma, 20 ottobre 2025 – Disservizi per migliaia di utenti online. Diverse piattaforme tra cui Aws, l'unità cloud di Amazon, Robinhood, Snapchat e Perplexity risultano fuori uso, secondo quanto riferito da Downdetecton. Su X il ceo della startup di intelligenza artificiale Perplexity, Aravind Srinivas, afferma che la causa principale di quanto sta avvenendo è un problema di Aws. Anche l'exchange di criptovalute Coinbase attribuisce il down alla stessa causa. Amazon, dal canto suo, ha dichiarato che la sua unità di servizi cloud Aws è stata colpita da un'interruzione del servizio, che ha causato il malfunzionamento di diversi siti web e app popolari in tutto il mondo, tra cui Snapchat, Robinhood e Canva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

