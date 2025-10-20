Aws down | la piattaforma cloud Amazon fuori uso malfunzionamenti per decine di siti da Perplexity a Canva

Quotidiano.net | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 20 ottobre 2025 – Disservizi per migliaia di utenti online. Diverse piattaforme tra cui Aws, l'unità cloud di Amazon, Robinhood, Snapchat e Perplexity  risultano fuori uso, secondo quanto riferito da Downdetecton. Su X il ceo della startup di intelligenza artificiale Perplexity, Aravind Srinivas, afferma che la causa principale di quanto sta avvenendo è un problema di Aws. Anche l'exchange di criptovalute Coinbase attribuisce il down alla stessa causa. Amazon, dal canto suo, ha dichiarato che la sua unità di servizi cloud Aws è stata colpita da un'interruzione del servizio, che ha causato il malfunzionamento di diversi siti web e app popolari in tutto il mondo, tra cui Snapchat, Robinhood e Canva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

aws down la piattaforma cloud amazon fuori uso malfunzionamenti per decine di siti da perplexity a canva

© Quotidiano.net - Aws down: la piattaforma cloud Amazon fuori uso, malfunzionamenti per decine di siti da Perplexity a Canva

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

aws down piattaforma cloudAws down: la piattaforma cloud Amazon fuori uso, irraggiungibili decine di siti da Perplexity a Canva - Disservizi per migliaia di utenti a causa di un problema alla società del colosso americano che fornisce servizi chiave per il funzionamento di moltissimi siti e app ... Si legge su quotidiano.net

aws down piattaforma cloudAmazon AWS down, le piattaforme Cloud fuori uso per migliaia di utenti - Fuori uso la piattaforma cloud Amazon Web Services, ampiamente usata in tutto il mondo dai servizi online Canva, Roblox e altri ... tg.la7.it scrive

aws down piattaforma cloudAmazon cloud (AWS) è in down oggi. Questi servizi non funzionano, che succede? - La piattaforma cloud di Amazon (AWS), e di conseguenza molti servizi e siti web, non funziona oggi. Riporta money.it

Cerca Video su questo argomento: Aws Down Piattaforma Cloud