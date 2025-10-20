AWS Down interrotti siti e app in tutto il mondo | colpiti Amazon Canva Fortnite e Snapchat

Una grave interruzione di Internet ha colpito decine di siti web, giochi online e app molto popolari, tra cui Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat. Lo stop potrebbe essere dovuto a un problema tecnico di Amazon Web Services (AWS), la piattaforma di cloud computing on-demand del gigante dell’e-commerce che supporta numerose operazioni online. AWS ha segnalato un “problema operativo” presso il suo data center nel Nord Virginia, noto come ‘us-east-1’. “Possiamo confermare un aumento dei tassi di errore e delle latenze per diversi servizi AWS nella regione US-EAST-1. Questo problema potrebbe anche influire sulla creazione di casi tramite AWS Support Center o l’API di supporto”, ha fatto sapere AWS. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - AWS Down, interrotti siti e app in tutto il mondo: colpiti Amazon, Canva, Fortnite e Snapchat

