Aws cos’è e come funziona la piattaforma Amazon
Lunedì 20 ottobre un vasto blackout di Aws (Amazon Web Services) ha paralizzato decine di siti e applicazioni in tutto il mondo. Piattaforme come Snapchat, Fortnite, Zoom, Canva, Alexa e molte altre hanno segnalato malfunzionamenti o indisponibilità: non era possibile raggiungere dati, autenticazioni o Api. Aws ha attribuito l’evento a un problema Dns (“underlying Dns issue”) e già nel corso della giornata ha comunicato che la maggior parte dei servizi è stata ripristinata. L’episodio, tuttavia, fa riflettere su quanto l’infrastruttura cloud di Amazon sia diventata un pilastro fondamentale – quasi monopolistico – nell’utilizzo di internet. 🔗 Leggi su Lettera43.it
