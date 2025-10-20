Aws cos’è e come funziona la piattaforma Amazon

Lettera43.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 ottobre un vasto  blackout di Aws (Amazon Web Services)  ha paralizzato decine di siti e applicazioni in tutto il mondo. Piattaforme come Snapchat, Fortnite, Zoom, Canva, Alexa e molte altre hanno segnalato malfunzionamenti o indisponibilità: non era possibile raggiungere dati, autenticazioni o Api. Aws ha attribuito l’evento a un problema Dns (“underlying Dns issue”) e già nel corso della giornata ha comunicato che la maggior parte dei servizi è stata ripristinata. L’episodio, tuttavia, fa riflettere su quanto l’infrastruttura cloud di Amazon sia diventata un pilastro fondamentale – quasi monopolistico – nell’utilizzo di internet. 🔗 Leggi su Lettera43.it

aws cos8217232 e come funziona la piattaforma amazon

© Lettera43.it - Aws, cos’è e come funziona la piattaforma Amazon

Scopri altri approfondimenti

aws cos8217232 funziona piattaformaAmazon cloud (AWS) è in down oggi. Questi servizi non funzionano, che succede? - La piattaforma cloud di Amazon (AWS), e di conseguenza molti servizi e siti web, non funziona oggi. Come scrive money.it

aws cos8217232 funziona piattaformaAmazon AWS down, migliaia di siti in tilt/ Coinvolti Alexa, WhatsApp, Prime Video, Open AI: cosa succede - Amazon AWS down in tutto il mondo, Italia compresa: siti, app e gaming in tilt. Segnala ilsussidiario.net

aws cos8217232 funziona piattaformaAWS down in tutto il mondo: malfunzionamenti diffusi. Ecco la causa - Criticità nella giornata di oggi, lunedì 20 ottobre, su siti e piattaforme che usano la piattaforma cloud di Amazon Web Services (AWS). msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Aws Cos8217232 Funziona Piattaforma