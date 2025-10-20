avviate le procedure per la demolizione della vela rossa a scampia

Tempo di lettura: 2 minuti Sono partite le procedure di demolizione delle Vela Rossa a Scampia con le prime operazioni di stripping a cui seguirà tra poche settimane l’impiego delle ruspe. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenuto a UnoMattina in diretta da Palazzo Reale a Napoli, parlando del tema della rigenerazione urbana. “Le Vele sono state un po’ il simbolo della Napoli di Gomorra – ha detto – già ne abbiamo abbattuta una, un’altra l’abbattimento è partito in questi giorni e una terza è in fase di riqualificazione e diventerà anche un grande centro di innovazione tecnologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

