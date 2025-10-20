Avs in Campania ricicla la palestinese napulitana Ecco chi è la candidata

Le elezioni per le Regionali in Campania sono ormai alle porte. I cittadini saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre per scegliere il successore di Vincenzo De Luca. Per questo motivo i partiti di tutti gli schieramenti si stanno affrettando per completare le liste di candidati. Nel campo dei progressisti, e più precisamente con Alleanza Verdi e Sinistra, spunta un nuovo nome: si tratta di Souzan Fatayer. Docente all'Università Orientale di Napoli, mediatrice culturale negli ospedali e Donna per la pace nel 2003 e 2005, la Fatayer vive da 40 anni nella città partenopea. Nata a Nablus, in Palestina, nel 1984, è arrivata nel capoluogo campano, come le piace sottolineare sui social, “lo stesso anno in cui arrivava Diego Armando Maradona”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

