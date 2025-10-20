AVPN presenta Vera Pizza Contest 2025 il torneo della pizza fatta in casa che gira il mondo

AVPN presenta Vera Pizza Contest 2025: qualificazioni dal 22 ottobre all'11 novembre, finalissima a Napoli il 10 e 11 dicembre. Sesta edizione del format che ogni anno coinvolge partecipanti da tutti i continenti. Riparte il contest più internazionale dell'Associazione Verace Pizza Napoletana: il Vera Pizza Contest è giunto alla sua sesta edizione e dà il via a .

