Avifauna del Conero alla scoperta della migrazione dei rapaci nel primo seminario del ciclo
SIROLO – “La migrazione dei rapaci” è il primo tema dei cinque incontri gratuiti aperti alla partecipazione di esperti ma anche di semplici appassionati che aprirà il ciclo di seminari “Avifauna del Conero”. L’appuntamento è fissato per mercoledì 22 ottobre dalle ore 18 al Centro visite del Parco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
