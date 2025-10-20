Avevamo ragione davanti ai bulli la scuola di Paolo si è girata dall’altra parte Ora paghi

Repubblica.it | 20 ott 2025

Ivan Mendico, il fratello del ragazzino di 14 anni suicidatosi a settembre a Santi Cosma e Damiano alla vigilia del ritorno sui banchi, soddisfatto dell’esito dell’ispezione ordinata dal ministro della Pubblica istruzione Valditara che ha accertato la responsabilità di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

"Avevamo ragione, davanti ai bulli la scuola di Paolo si è girata dall'altra parte. Ora paghi"

