Aversa sit-in di solidarietà per Ranucci in centro | presenti giornalisti cittadini e istituzioni

I giornalisti scendono in piazza per difendere la libertà di informazione. Ieri mattina ad Aversa si è tenuto un sit-in di solidarietà per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima di un attentato avvenuto nei pressi della sua abitazione a Pomezia. Aversa, sit-in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti e cittadini L’iniziativa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

aversa sit solidariet224 ranucciAttentato a Ranucci, ad Aversa sit-in di solidarietà dei giornalisti - L’iniziativa è stata assunta dal comitato di redazione del periodico locale NerosuBianco, ma stanno aderendo tutte le altre testate di ... Lo riporta pupia.tv

