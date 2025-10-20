Aversa sit-in di solidarietà per Ranucci in centro | presenti giornalisti cittadini e istituzioni
I giornalisti scendono in piazza per difendere la libertà di informazione. Ieri mattina ad Aversa si è tenuto un sit-in di solidarietà per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima di un attentato avvenuto nei pressi della sua abitazione a Pomezia. Aversa, sit-in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti e cittadini L’iniziativa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Attentato a Ranucci, ad Aversa sit-in di solidarietà dei giornalisti - #Pupiatv - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, ad Aversa sit-in di solidarietà dei giornalisti - L’iniziativa è stata assunta dal comitato di redazione del periodico locale NerosuBianco, ma stanno aderendo tutte le altre testate di ... Lo riporta pupia.tv