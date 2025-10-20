I giornalisti scendono in piazza per difendere la libertà di informazione. Ieri mattina ad Aversa si è tenuto un sit-in di solidarietà per Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, vittima di un attentato avvenuto nei pressi della sua abitazione a Pomezia. Aversa, sit-in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti e cittadini L’iniziativa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Aversa, sit-in di solidarietà per Ranucci in centro: presenti giornalisti, cittadini e istituzioni