Avellino-Spezia prevendita biglietti al via | tutte le info per la nona giornata di Serie BKT

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la nona giornata del campionato di Serie BKT. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

