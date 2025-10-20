Avellino-Spezia prevendita biglietti al via | tutte le info per la nona giornata di Serie BKT
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la nona giornata del campionato di Serie BKT. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Primavera 2 Girone B, Avellino - Spezia 4-2 - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=593589 - facebook.com Vai su Facebook
? I nostri impegni di ottobre, 3 sfide al Picco e la trasferta di Avellino! - X Vai su X
Avellino-Spezia, domani parte la prevendita: info e prezzi - Avellino 1912 comunica che partirà martedì 21 ottobre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Spezia che verrà disputato sabato 25 ottobre 2025 alle ore 15:00 presso lo ... Scrive msn.com
L'U.S. Avellino abbassa il prezzo del biglietto per il settore ospiti del "Partenio–Lombardi" - Un prezzo riadeguato al ribasso in un giorno che ha visto l’ennesima pagina buia di violenza inaudita ed ingiustificata con la scomparsa di Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi del Pist ... Riporta msn.com
Juve Stabia-Avellino, prevendita settore ospiti: le info - Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Juve Stabia – Avellino che verrà disputata sabato 18 ottobre 2025 alle ore 17:15 e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie B è attiva ... Segnala msn.com