Avellino Paolo Piccolo pestato a sangue in carcere | Merita l' ergastolo chi l' ha ucciso

Ilmattino.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Chiediamo l'ergastolo per tutti i responsabili della morte di Paolo». A parlare Sofia Rizzo, la zia di Paolo Piccolo, il 26enne di Barra aggredito brutalmente nel carcere di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

avellino paolo piccolo pestato a sangue in carcere merita l ergastolo chi l ha ucciso

© Ilmattino.it - Avellino, Paolo Piccolo pestato a sangue in carcere: «Merita l'ergastolo chi l'ha ucciso»

News recenti che potrebbero piacerti

avellino paolo piccolo pestatoAvellino, Paolo Piccolo pestato a sangue in carcere: «Merita l'ergastolo chi l'ha ucciso» - A parlare Sofia Rizzo, la zia di Paolo Piccolo, il 26enne di Barra aggredito brutalmente nel carcere ... Riporta ilmattino.it

avellino paolo piccolo pestatoLa morte di Paolo Piccolo, pestato in carcere 12 mesi fa: addio al 26enne di Napoli e padre di due figli - Dodici mesi di sofferenza e di speranza che sono purtroppo terminati ieri mattina, alle 7,35. Lo riporta ilmattino.it

Pestato in carcere, Paolo Piccolo muore dopo un anno di agonia - Da quasi un anno viveva in stato vegetativo, come conseguenza di un brutale pestaggio avvenuto all’interno del ... Come scrive livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Paolo Piccolo Pestato