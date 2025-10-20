Avellino Paolo Piccolo pestato a sangue in carcere | Merita l' ergastolo chi l' ha ucciso

«Chiediamo l'ergastolo per tutti i responsabili della morte di Paolo». A parlare Sofia Rizzo, la zia di Paolo Piccolo, il 26enne di Barra aggredito brutalmente nel carcere di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Avellino, Paolo Piccolo pestato a sangue in carcere: «Merita l'ergastolo chi l'ha ucciso»

È deceduto all’ospedale Moscati di #Avellino il 26enne napoletano Paolo Piccolo. Era stato vittima di un violento pestaggio avvenuto nel ca carcere di Bellizzi Irpino, dov’era detenuto, nell’ottobre 2024. Il decesso dopo un anno di agonia. La famiglia, da allora - facebook.com Vai su Facebook

La morte di Paolo Piccolo, pestato in carcere 12 mesi fa: addio al 26enne di Napoli e padre di due figli - Dodici mesi di sofferenza e di speranza che sono purtroppo terminati ieri mattina, alle 7,35. Lo riporta ilmattino.it

