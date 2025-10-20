Avellino maxi sequestro di droga | giovane trasferito ai domiciliari
AVELLINO – Un importante sequestro di droga era stato effettuato dalla Squadra Mobile di Avellino nel quartiere San Tommaso: un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish, nascosti in un mobile, pronti per la vendita nel capoluogo durante il fine settimana. L’operazione aveva portato all’arresto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un’operazione della Squadra Mobile di Avellino, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e all’arresto di un giovane di 22 anni residente in città. Durante un controllo mirato alla - facebook.com Vai su Facebook
#Avellino: sequestro di 200 kg di rifiuti speciali, denunciato autista per traffico illecito - https://ilmetropolitano.it/2025/10/13/avellino-sequestro-di-200-kg-di-rifiuti-speciali-denunciato-autista-per-traffico-illecito/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Avellino, preso con un chilo di droga: le chat al setaccio dopo il sequestro - Comparirà oggi davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto, il 22enne di Avellino preso con 800 grammi di cocaina e 480 di hashish. Secondo ilmattino.it
Maxi-sequestro di droga a santa Lucia di Serino - Gli ultimi eventi a Santa Lucia di Serino sollevano una profonda allerta sulla diffusione della criminalità e dell'illegalità in Irpinia, un territorio che ... Segnala napolivillage.com
Maxi sequestro a Santa Lucia di Serino : 300 chili tra coca, hashish e metanfetamine nascosti nella valigia - Uno dei sequestri di droga più importanti avvenuti in Irpinia: ben tre quintali di sostanza stupefacente scovati a Santa Lucia di Serino. Come scrive ilmattino.it