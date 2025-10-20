Avellino maxi sequestro di droga | giovane trasferito ai domiciliari

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVELLINO – Un importante sequestro di droga era stato effettuato dalla Squadra Mobile di Avellino nel quartiere San Tommaso: un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish, nascosti in un mobile, pronti per la vendita nel capoluogo durante il fine settimana. L’operazione aveva portato all’arresto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

