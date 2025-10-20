Avellino l' esito dell' assemblea ACS | scioglimento della società e nomina di un liquidatore

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In data odierna, come da pregressa convocazione, presso lo Studio del Notaio Nicola Virgilio Angelo Piroli, alla presenza del Sub Commissario del Comune di Avellino, il dott. Vincenzo Iannuzzi, delegato dal Legale Rappresentante del Socio unico Comune di Avellino, il Commissario Straordinario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

avellino esito assemblea acsIl Comune di Avellino archivia la ricapitalizzazione di Acs Srl: tornano in cassa 455mila euro - Con la liquidazione dell’azienda Partecipata Acs Srl, il Comune di Avellino recupera 455mila euro. Scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Esito Assemblea Acs