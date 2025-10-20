Avellino il Conservatorio Cimarosa porta la musica nelle scuole e nella città | gli eventi in programma
Il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura musicale attraverso una serie di iniziative che uniscono formazione, ricerca e divulgazione.Lunedì 20 ottobre, alle ore 11.30, l’Auditorium della Scuola Secondaria di San. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
