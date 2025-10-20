Avellino controlli dei Carabinieri | 5 segnalati per droga e un uomo denunciato per guida senza patente

Avellino, blitz dei Carabinieri: cinque assuntori segnalati e un uomo denunciato per guida senza patente. Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Baiano negli ultimi giorni hanno eseguito numerosi controlli in tutto il territorio. L’attività ha portato alla segnalazione quali assuntori di stupefacenti, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 30990, di 5 persone, di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana). 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

