Avellino Basket siglata convenzione con l’IPSEOA Manlio Rossi-Doria

Avellinotoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket conferma di voler essere accanto ai giovani irpini favorendone l’avvicinamento ai colori biancoverdi, ma anche contribuendo alla loro crescita professionale. Grazie a una convenzione siglata con l’IPSEOAManlio Rossi-Doria” di Avellino, alcune studentesse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

avellino basket siglata convenzioneIl Gruppo Lombardi Avellino Basket sorride: sbancato il PalaRadi - Gli irpini violano il PalaRadi battendo la Ferraroni Ju. Da irpinianews.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Basket Siglata Convenzione