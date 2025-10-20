Avellino al Liceo PS Mancini la verità si chiude a chiave
Avellino - Questa mattina, al complesso scolastico “P.S. Mancini”, gli studenti si sono riuniti in assemblea. Non per saltare le lezioni, ma per parlare delle aule in cui ogni giorno sono costretti a studiare: muri scrostati, infissi rotti, soffitti che cadono a pezzi. Una protesta semplice. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
