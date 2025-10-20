Autunno nel Chianti Classico | il lusso discreto di The Club House 5*L a Castelnuovo Berardenga tra colline e tradizione toscana

CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) – L’autunno nel Chianti Classico è una stagione che invita a rallentare. La luce si fa più dorata, i tramonti arrossano le colline, l’aria si rinfresca e i ritmi diventano più lenti, come i passi tra i filari di vigna che cambiano colore. In questo scenario nasce The Club House 5*L, adults only (+14), inaugurato nella primavera del 2022 dopo un attento restauro. Un antico casale toscano trasformato in rifugio esclusivo che vive in costante dialogo con il paesaggio, le tradizioni e i sapori che lo circondano. THE CLUB HOUSE: LA TRADIZIONE TOSCANA E LO SPIRITO CONTEMPORANEO INSIEME Frutto della visione della famiglia Bolfo, The Club House rappresenta l’impegno costante per la valorizzazione di questo angolo di Chianti Classico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Autunno nel Chianti Classico: il lusso discreto di The Club House 5*L a Castelnuovo Berardenga tra colline e tradizione toscana

