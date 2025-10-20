Tempo di lettura: 3 minuti Si è conclusa con straordinario successo l’ edizione 2025 dell’Autunno Chitarristico, la prestigiosa manifestazione organizzata dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Tre giornate dense di concerti, masterclass, mostre e conferenze, ospitate nel suggestivo Complesso di San Vittorino, hanno richiamato un numero di presenze senza precedenti nel settore, tra studenti, artisti, appassionati e visitatori, confermando il carattere ormai internazionale dell’evento. Una rassegna di alto profilo artistico e accademico Dal 17 al 19 ottobre Benevento si è trasformata nella “capitale della chitarra”, accogliendo maestri e giovani talenti provenienti da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autunno Chitarristico a Benevento: successo per l’edizione 2025