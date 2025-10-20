Autunno al teatro di Osimo e al nuovo Ridotto la lunga serie di appuntamenti in programma

Anconatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO – Sarà un autunno intenso al teatro di Osimo e al suo nuovo Ridotto. Il prossimo weekend il Rotary Osimo, con il patrocinio del Comune, propone un concerto solidale per l’eradicazione della Polio, domenica alle 18,45 alla Nuova Fenice, con ingresso a erogazione liberale (partendo da 10. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Siani, 'teatro e poi nuovo film, la comicità oggi è un antidoto' - Non per questo progetto, ma contiamo di fare un bis quanto prima visto il successo di Io e te dobbiamo ... Lo riporta ansa.it

Annalisa, in autunno il nuovo album "Ma io sono fuoco" - "Ma io sono fuoco" è il titolo scelto da Annalisa per il suo nuovo progetto discografico che verrà pubblicato nell'autunno 2025. Si legge su ansa.it

Teatro Bucci pronto a fine anno. Da autunno iniziano gli spettacoli - A fine anno, secondo cronoprogramma, saranno consegnati i lavori di riqualificazione del teatro comunale di San Giovanni, l’ex cinema Bucci. Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autunno Teatro Osimo Nuovo