La diffusione sempre più capillare degli autovelox SP3, o sorpassometri, sta iniziando a generare più di qualche malumore tra gli automobilisti colpiti dalle segnalazioni. Come sempre, e c'era da aspettarselo, a finire nel mirino dei ricorsi è la questione della differenza tra apparecchi di rilevamento omologati o semplicemente approvati, e a far emergere il problema è l'associazione Altvelox, che ha inoltrato un'istanza formale alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato con l'obiettivo di far luce sulla querelle. Visti i precedenti coi tradizionali autovelox, in effetti, era probabile che si arrivasse a questo punto anche per gli SP3, definiti tutt'altro che infallibili dall'associazione, che si sta occupando di gestire numerosi ricorsi: al momento fa fede la sentenza della Cassazione secondo cui i dispositivi elettronici di rilevamento devono essere omologati, e non solo approvati, per poter ritenere valide le multe comminate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Autovelox SV3, pioggia di ricorsi ma manca chiarezza: cosa può accadere alle multe