Autovelox raddoppiano i controlli a Frosinone | ecco dove sono posizionati

Da lunedì 20 a domenica 26 ottobre la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio. Interessata anche una strada di Frosinone, l’Asse attrezzato (Sp 277). Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio dal 20 al 26 ottobre.21102025 Strada Provinciale SP 277. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

