Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 20-26 ottobre

Modenatoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocità sotto. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Potremo sapere dove sono tutti gli autovelox - Giovedì alla Camera è stato approvato con un voto di fiducia il decreto Infrastrutture, compreso un emendamento presentato dalla Lega che introduce una sorta di censimento degli autovelox: i comuni e ... Si legge su ilpost.it

Autovelox, parte il censimento nazionale: ecco dove sono i dispositivi a Roma e nel Lazio - Dal 30 novembre scatterà una regola netta: tutti gli autovelox non registrati non potranno più emettere multe ... romait.it scrive

Autovelox sulle strade d'Italia a fine agosto: ecco dove saranno e quali sono le sanzioni - Viaggiare in auto durante l'estate, in particolare ad agosto, richiede un'attenzione maggiore alle regole della strada, e in particolare ai limiti di velocità. Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Mobili Sono Piazzati