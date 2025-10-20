Autovelox anche a Monza e Brianza | tutti i controlli questa settimana
Autovelox in Lombardia: anche questa settimana saranno numerosi i controlli che verranno effettuati dagli agenti della polizia sulle principali strade di Monza e della Brianza e di tutta la regione.Duplice l'obiettivo dei pattugliamenti: da un lato quello di garantire la sicurezza degli. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
[LA PARTITA] Il Monza dell'ex tecnico infligge la seconda sconfitta di fila ai giallazzurri. Decide una rete di Keita. Non bastano cuore e buona volontà ai ciociari sfortunati nel finale con il palo di Zilli. Dopo 10 gare cade l'imbattibilità interna. Infortunio per Monter - facebook.com Vai su Facebook
Tutti a scuola di mobilità protetta. Giochi per educare a non rischiare - Monza, culla della velocità e tempio dell’automobilismo italiano, si prepara a ospitare un evento che unisce la sua anima motoristica a un messaggio di responsabilità civica. Come scrive ilgiorno.it
Autovelox riaccesi è scontro politico: «Sicurezza o solo bisogno di fare cassa?» - A settembre verranno riaccesi tutti gli autovelox che sono installati nei 10 Comuni della Federazione del Camposampierese. Da ilgazzettino.it
Autovelox, via al censimento: quali multe possono essere nulle dal 30 novembre - Una importante novità che riguarda tutti gli automobilisti ha preso il via questa mattina in Italia. Scrive iltempo.it