Autotrasporti domande per il bonus patente | dal Mit 4,7 mln per giovani tra 18 e 35 anni

Ildenaro.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dalle ore 12 di oggi è di nuovo possibile accedere al  Bonus Patente Autotrasporto. L’incentivo, dal  valore di 4,7 milioni di euro voluto dal Mit, si rivolge a  giovani tra i 18 e i 35 anni,  cittadini italiani o stranieri regolari, per conseguire patenti professionali per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci. Il contributo copre  fino all’80% delle spese  sostenute per la  formazione,  fino a un massimo di  2.500 euro per ciascun beneficiario, presso enti di formazione accreditati, senza limiti di reddito o Isee, e le domande potranno essere avanzate online attraverso la piattaforma ufficiale fino a esaurimento delle risorse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

autotrasporti domande bonus patenteClick day per il bonus patente 2025: come fare domanda - È iniziato il bonus patente 2025 con il nuovo click day: contributi per giovani autisti, domande online sul portale MIT fino a esaurimento fondi disponibili. Scrive notizie.it

autotrasporti domande bonus patenteBonus patente autotrasporto: via alle domande per ottenere fino a 2.500 euro - 00, è nuovamente attiva la piattaforma online del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il Bonus Patente Autotraspo ... Riporta stranieriinitalia.it

autotrasporti domande bonus patenteBonus Patente 2025, da oggi al via le domande: cos’è e quali sono i requisiti - L'incentivo mira a ricoprire le spese di formazione di chi deve ottenere patenti finalizzate al trasporto di merc ... Riporta ildigitale.it

Cerca Video su questo argomento: Autotrasporti Domande Bonus Patente