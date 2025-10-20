Autotrasporti domande per il bonus patente | dal Mit 4,7 mln per giovani tra 18 e 35 anni

“Dalle ore 12 di oggi è di nuovo possibile accedere al Bonus Patente Autotrasporto. L’incentivo, dal valore di 4,7 milioni di euro voluto dal Mit, si rivolge a giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani o stranieri regolari, per conseguire patenti professionali per la guida di veicoli destinati al trasporto di persone o merci. Il contributo copre fino all’80% delle spese sostenute per la formazione, fino a un massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario, presso enti di formazione accreditati, senza limiti di reddito o Isee, e le domande potranno essere avanzate online attraverso la piattaforma ufficiale fino a esaurimento delle risorse. 🔗 Leggi su Ildenaro.it