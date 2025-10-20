Autostrade lavori sulla A26 | chiusa per una notte l' uscita di Borgomanero

Novaratoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in autostrada. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Borgomanero, in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 ottobre. In alternativa si consiglia. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Chiusure notturne in autostrada: i lavori su A8, A26 e Diramazione Gallarate-Gattico - Tutte le chiusure tra lunedì 20 e giovedì 23: chiusure a tratte tra Sesto Calende, Gallarate e Castellanza per interventi stradali ... Come scrive varesenews.it

Ancora lavori sull’A26: chiusure notturne e deviazioni dal 20 al 23 ottobre 2025 - Gattico tra il 20 e il 23 ottobre 2025 per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Riporta quotidianopiemontese.it

autostrade lavori a26 chiusaChiude (per lavori) un tratto di autostrada tra Milano e l’aeroporto di Malpensa - La chiusura scatterà nella serata di giovedì e terminerà all'alba di venerdì 17 ottobre. Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Autostrade Lavori A26 Chiusa