Auto travolge e uccide 37enne in bici nel Piacentino arrestato conducente
(Adnkronos) – Un ciclista 37enne è morto sul colpo in un incidente stradale, avvenuto ieri sera intorno alle 23.30 sulla strada provinciale Mottaziana che porta a Borgonovo Val Tidone, nei pressi di Cascina Colombarola nel Piacentino. Un 47enne alla guida di un'auto ha investito in pieno il ciclista per cause in corso di accertamento.
