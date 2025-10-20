Auto si schianta contro il guardrail lungo l' A1 atterra anche l' elisoccorso | quattro giovani in ospedale
Grave incidente stradale lungo l'A1, nella mattinata di lunedì 20 ottobre. Per cause in corso di accertamento un'auto, con a bordo quattro giovani, si è schiantata contro il guardrail mentre stava percorrendo l'autostrada in direzione Bologna, all'altezza di Fontanellato, poco prima dello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
