Auto cannibalizzate a Roma Sud ladri incappucciati nei quartieri residenziali

Ladri "delle quattro ruote" smantellavano i veicoli in sosta nei quartieri residenziali. Specialisti del "settore" che sono stati trovati con le mani nel sacco e che sono stati arrestati dalle forze dell'ordine in due distinti episodi.Auto cannibalizzate a RomaLa vicenda si è verificata in via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

