Auto avvolta dalle fiamme sulla A4 illeso il conducente

Paura questa mattina, lunedì 20 ottobre 2025, lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, dove un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio mentre percorreva il tratto in direzione Torino, nel territorio comunale di Pocenia.L’allarme è scattato intorno alle 9.50. Il conducente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

