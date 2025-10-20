Auto avvolta dalle fiamme sulla A4 illeso il conducente

Udinetoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina, lunedì 20 ottobre 2025, lungo l’autostrada A4 Torino-Trieste, dove un’autovettura è stata completamente distrutta da un incendio mentre percorreva il tratto in direzione Torino, nel territorio comunale di Pocenia.L’allarme è scattato intorno alle 9.50. Il conducente. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

auto avvolta fiamme a4Auto avvolta dalle fiamme sulla A4, illeso il conducente - Attimi di paura sull’autostrada A4, nel tratto tra Pocenia e Latisana, per un’auto andata a fuoco mentre era in marcia ... Segnala udinetoday.it

auto avvolta fiamme a4Paura sull'A4: auto in fiamme tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, fumo nero visibile da lontano - Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Latisana: traffico rallentato e colonna di fumo nero. Come scrive nordest24.it

auto avvolta fiamme a4Auto in fiamme sull'autostrada A4, colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Momenti di tensione questa mattina, lunedì 20 ottobre, intorno alle 9. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Auto Avvolta Fiamme A4