Autista ucciso tre fermati per omicidio durante l' assalto al bus Chi sono

Iltempo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre ultras, della "Curva Terminillo" sono stati fermati con l'accusa di omicidio. Lo ha disposto il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma. Sarebbero sospettati, insieme ad una decina di altri supporters della Sebastiani Basket Rieti, squadra militante nella serie A2 del campionato, di aver organizzato la spedizione punitiva, nel corso della quale è stato assaltato e preso a sassate l'autobus che trasportava una quarantina di tifosi della squadra avversaria, la Pistoia Basket 2000. L'aggressione, durante la quale un mattone lanciato dai facinorosi ha centrato prima sul viso e poi sul collo uccidendolo, Raffaele Marianella, l'autista di origini romane residente a Firenze, è avvenuto lungo la superstrada che collega Rieti a Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, nella provincia reatina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

