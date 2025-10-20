Autista ucciso era l' ultimo viaggio prima della pensione Meloni | Folle atto di violenza

Sono scattate immediatamente le indagini dopo il tragico assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del mezzo. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e materiale video per identificare i responsabili del lancio di sassi e mattoni avvenuto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. Le reazioni istituzionali sono state immediate e unanimi. La premier Giorgia Meloni ha definito l'episodio “un atto di violenza inaccettabile e folle”, esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima e auspicando che i colpevoli vengano rapidamente assicurati alla giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

