Sono scattate immediatamente le indagini dopo il tragico assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, costato la vita a Raffaele Marianella, 65 anni, secondo autista del mezzo. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e materiale video per identificare i responsabili del lancio di sassi e mattoni avvenuto ieri sera lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano. Le reazioni istituzionali sono state immediate e unanimi. La premier Giorgia Meloni ha definito l'episodio “un atto di violenza inaccettabile e folle”, esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima e auspicando che i colpevoli vengano rapidamente assicurati alla giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Autista ucciso, era l'ultimo viaggio prima della pensione. Meloni: "Folle atto di violenza"