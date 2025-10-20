Autista ucciso da un sasso contro il bus dei tifosi fermati tre ultras di Rieti Meloni | Inaccettabile

Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove il pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assalto probabilmente dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman, Raffaele Marianella, è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, presso la procura di Rieti. Da alcune chat WhatsApp sarebbero emersi elementi riferibili a una missione punitiva pianificata da almeno tre tifosi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

