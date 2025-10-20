Autista ucciso da un sasso contro il bus dei tifosi del Pistoia 10 identificati Meloni | Inaccettabile
Gravissimo episodio di violenza lungo la superstrada Rieti-Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dove il pullman che trasportava i tifosi al seguito della squadra di basket di Pistoia di A2 è stato assalto probabilmente dai tifosi della squadra reatina. Il secondo autista del pullman, Raffaele Marianella, è morto dopo essere stato colpito da un mattone durante l'assalto, quando i tifosi hanno lanciato pietre e altri detriti atti a offendere. È stato aperto un fascicolo per omicidio volontario, al momento contro ignoti, presso la procura di Rieti. La Polizia, secondo quanto apprende l'Ansa, sta stringendo il cerchio attorno ad una decina di tifosi della Sebastiani Rieti sospettati di aver partecipato all'assalto al bus dei tifosi toscani in cui è stato ucciso l'autista colpito da una pietra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
