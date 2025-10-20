Autista ucciso ci sono tre fermati | sono legati ai movimenti di estrema destra

Rieti, 20 ottobre 2025 – Nel tardo pomeriggio di lunedì, il giorno dopo l’assurda tragedia che è costata la vita al 65enne Raffaele Marianella, arriva la possibile svolta investigativa. Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket avvenuto nella serata di domenica a Rieti. Si tratterebbe di tre soggetti legati ai movimenti dell'estrema destra. L’assalto vicino allo svincolo di Contigliano sulla Rieti-Terni: mattoni e sassi contro il parabrezza, uno dei quali ha colpito in pieno l’autista in seconda che è morto praticamente sul colpo. Un agguato in piena regola, avvenuto dopo che già durante la partita c’erano stati momenti di tensione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autista ucciso, ci sono tre fermati: sono legati ai movimenti di estrema destra

