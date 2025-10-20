Autista ucciso a Rieti s'indaga su ultras di estrema destra | nelle chat l'organizzazione dell'assalto al pullman

In un gruppo Whatsapp si farebbe riferimento a una 'missione puntiva' contro i tifosi di Pistoia. Inoltre i sospettati dell'assalto di domenica 19 ottobre al pullman in cui è morto l'autista Raffaele Marianella sarebbero legati a movimenti di estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook

Autista ucciso, era l'ultimo viaggio prima della pensione. Meloni: "Folle atto di violenza" - X Vai su X

Autista ucciso a Rieti, s’indaga su ultras di estrema destra: nelle chat l’organizzazione dell’assalto al pullman - Alcuni tifosi, per capire cosa stava succedendo, sono scesi, assistendo così al tentativo degli operatori sanitari di rianimare Marianella, sdraiato sull'asfalto. fanpage.it scrive

Sassi contro pullman dei tifosi di Pistoia, autista ucciso dopo match di basket a Rieti - Assalto al pullman dei tifosi di Pistoia, dopo il match di basket sul campo della Sebastiani Rieti, e l’autista muore colpito da un mattone. Scrive padovanews.it

Raffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Da fanpage.it