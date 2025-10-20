Autista ucciso a Rieti colpito da un mattone il cordoglio della Pieffe 2.015 | Quanto accaduto è quanto di più lontano dai valori promossi dallo sport

Una tragedia che ha sconvolto il mondo del basket e dello sport. Arriva anche dalla Pallacanestro Forlì 2.015 il cordoglio per la morte di Raffaele Marianella, il 65enne morto a seguito di un agguato teso al bus dei tifosi di Pistoia dopo il match contro Rieti. Un mattone ha sfondato il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Altre letture consigliate

Autista ucciso sulla Terni – Rieti, fermati 3 tifosi. I provvedimenti della Federazione italiana pallacanestro per la Sebastiani Basket http://ow.ly/h5bo106oCtb [TuttOggi.info] #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Autista ucciso, ci sono tre fermati: sono legati ai movimenti di estrema destra - X Vai su X

Autista ucciso con una sassata: tre ultrà fermati e portati in carcere - La Procura laziale ha aperto un fascicolo per omicidio volontario in relazione all’agguato con sassi e mattoni contro il pullma ... Lo riporta umbria24.it

“Abbiamo visto scene strazianti”: i tifosi di Pistoia e la notte di terrore per l’autista del bus ucciso - Agguato ai tifosi toscani da parte di un presunto gruppo di supporter reatini dopo la sfida in casa della stessa Rieti: la Baraonda Biancorossa, il gruppo dei sostenitori che segue sempre l’Estra in t ... Scrive lanazione.it

Rieti, sassi contro il bus dei tifosi del Pistoia basket. Morto un autista colpito, era a un mese dalla pensione - Era a un mese dalla pensione, abitava a Firenze, ma era nato a Roma. Si legge su ilmessaggero.it