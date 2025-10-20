Autista Raffaele Marianella morto sul pullman dei tifosi colpito da un mattone le immagini del parabrezza

L'autista Raffaele Marianella è morto sul pullman dei tifosi di Pistoia basket colpito da un mattone: le immagini del parabrezza distrutto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Autista Raffaele Marianella morto sul pullman dei tifosi colpito da un mattone, le immagini del parabrezza

«Ti terrò sempre nel mio cuore». Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ieri sera da una delle pietre lanciate contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket - facebook.com Vai su Facebook

