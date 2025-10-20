Autista morto nell’assalto al bus dei tifosi | indagini e testimonianze aggiornamenti in diretta

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Una tragedia che lascia l’Italia sotto choc. La morte di Raffaele Marianella, 65 anni, autista sul bus dei tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti, è un pugno nello stomaco insopportabile. Sarebbero stati i tifosi reatini, al termine della gara, a scatenare un assalto a colpi di sassi contro il mezzo, colpendo il parabrezza frontale: una pietra è entrata dentro, colpendo appunto in maniera violentissima l’uomo, che non ha avuto scampo. Segui tutti gli aggiornamenti sulla vicenda. Le tappe della vicenda: il bus, l’assalto, la pietra lanciata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autista morto nell’assalto al bus dei tifosi: indagini e testimonianze, aggiornamenti in diretta

