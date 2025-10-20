Autista del pullman ucciso indagine per omicidio volontario | caccia ai colpevoli Meloni | Individuare quei vigliacchi

Leggo.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Procura di Rieti ha aperto un'indagine per omicidio volontario per la morte di Raffaele Marianella. La ha annunciato il pm Paolo Auriemma: «Non ci sono particolari novità. 🔗 Leggi su Leggo.it

autista del pullman ucciso indagine per omicidio volontario caccia ai colpevoli meloni individuare quei vigliacchi

© Leggo.it - Autista del pullman ucciso, indagine per omicidio volontario: caccia ai colpevoli. Meloni: «Individuare quei vigliacchi»

News recenti che potrebbero piacerti

autista pullman ucciso indagineChi era Raffaele Marianella, l'autista ucciso durante l'agguato al pullman - Il dolore della figlia in un post su Instagram: "Ti terrò sempre nel mio cuore" ... rainews.it scrive

autista pullman ucciso indagineRaffaele Marianella, chi era il 65enne autista del pullman del Pistoia basket ucciso a Rieti con sassi e mattoni - Raffaele Marianella 65 anni, romano ma residente a Firenze, era il secondo autista del pullman del Pistoia basket morto ieri sera nell'assalto con lancio ... Secondo fanpage.it

autista pullman ucciso indagineRaffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Autista Pullman Ucciso Indagine