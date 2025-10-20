Autista del pullman dei tifosi morto a Rieti sassaiola a Fasano | la folle domenica di violenza all' ombra dello sport
Da Rieti a Fasano: una domenica di violenza, sangue e follia all'ombra dello sport. Tragedia al termine della gara di basket tra la Rsr Sebastiani Rieti e l?Estra Pistoia, squadre che. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Dramma dopo la trasferta di Rieti per la Serie A2. Durante il viaggio di ritorno, il pullman dei tifosi di Pistoia Basket è stato preso di mira in una sassaiola. Un mattone ha infranto il parabrezza anteriore colpendo mortalmente l’autista, deceduto poco dopo nono - facebook.com Vai su Facebook
L'autista del pullman non è un lavoro facile. Una patente speciale, una abilitazione ottenuta soltanto dopo un lungo corso, la responsabilità costante del destino dei passeggeri. Un lavoro che in Italia, come per tante altre professioni, non è particolarmente ben - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Si legge su ilsecoloxix.it
Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Si indaga per omicidio volontario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a pullman tifosi Pistoia basket, morto autista. Secondo tg24.sky.it
Agguato dei tifosi dopo la partita Rieti-Pistoia, mattoni contro il pullman dei toscani: morto uno degli autisti - Il conducente di riserva, che si trovava sul lato passeggero, è stato colpito da un mattone ed è morto. Lo riporta lanazione.it