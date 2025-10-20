Autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto durante un assalto | l' Avellino Basket condanna ogni forma di violenza e criminalità

La società Avellino Basket apprende con profondo sgomento la notizia della tragica morte dell’autista del pullman dei tifosi del Pistoia, avvenuta lungo il tragitto di rientro da Rieti. Siamo fermamente contro ogni forma di violenza, vandalismo e criminalità. Eventi come questo lasciano senza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

