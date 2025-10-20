Autista del pullman dei tifosi del Pistoia Basket morto durante un assalto | l' Avellino Basket condanna ogni forma di violenza e criminalità
La società Avellino Basket apprende con profondo sgomento la notizia della tragica morte dell’autista del pullman dei tifosi del Pistoia, avvenuta lungo il tragitto di rientro da Rieti. Siamo fermamente contro ogni forma di violenza, vandalismo e criminalità. Eventi come questo lasciano senza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook
Assalto al pullman di tifosi, l’autista colpito al volto da una pietra - X Vai su X
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Lo riporta ilsecoloxix.it
Sassi contro pullman tifosi Pistoia basket,muore autista - La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l'assalto ad un ... Come scrive ansa.it
Raffaele Marianella, chi era l’autista ucciso nell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Una vita spezzata da un gesto folle: dopo la trasferta di Rieti il bus viene colpito da una violenta sassaiola. lanazione.it scrive