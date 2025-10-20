Autista del bus ucciso il lutto di Pistoia | sospesi vendita biglietti allenamenti match delle giovanili

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Una notte tragica, in cui nessuno ha dormito. Una notte di dolore per Pistoia e per l’ Estra Pistoia. La società ha seguito passo passo gli sviluppi nel caso della morte dell’autista del pullman dei tifosi pistoiesi. Che di ritorno da Rieti è stato assaltato da tifosi avversari a colpi di sassi. Uccidendo il secondo autista del bus, che era seduto davanti al posto del passeggero, accanto al collega che stava guidando. Una vicenda che indigna l’Italia e che ripropone il tema della violenza tra tifoserie. Anche alla luce, sempre in Toscana, dei violenti scontri che si sono verificati sabato tra supporter di Pisa e Verona a Pisa, prima della partita tra i nerazzurri toscani e gli scaligeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

