Autista del bus ucciso il lutto di Pistoia | sospesi vendita biglietti allenamenti match delle giovanili

Lanazione.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistoia, 20 ottobre 2025 – Una notte tragica, in cui nessuno ha dormito. Una notte di dolore per Pistoia e per l’ Estra Pistoia. La società ha seguito passo passo gli sviluppi nel caso della morte dell’autista del pullman dei tifosi pistoiesi. Che di ritorno da Rieti è stato assaltato da tifosi avversari a colpi di sassi. Uccidendo il secondo autista del bus, che era seduto davanti al posto del passeggero, accanto al collega che stava guidando. Una vicenda che indigna l’Italia e che ripropone il tema della violenza tra tifoserie. Anche alla luce, sempre in Toscana, dei violenti scontri che si sono verificati sabato tra supporter di Pisa e Verona a Pisa, prima della partita tra i nerazzurri toscani e gli scaligeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

autista del bus ucciso il lutto di pistoia sospesi vendita biglietti allenamenti match delle giovanili

© Lanazione.it - Autista del bus ucciso, il lutto di Pistoia: sospesi vendita biglietti, allenamenti, match delle giovanili

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

autista bus ucciso luttoAutista del bus ucciso, il lutto di Pistoia: sospesi vendita biglietti, allenamenti, match delle giovanili - La società cestistica, i cui tifosi erano sul torpedone oggetto dell’agguato, emette un comunicato. msn.com scrive

autista bus ucciso luttoSassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... Come scrive rainews.it

autista bus ucciso luttoSassi sul bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista - È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Autista Bus Ucciso Lutto