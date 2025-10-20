Autista del bus ucciso il lutto di Pistoia | sospesi vendita biglietti allenamenti match delle giovanili
Pistoia, 20 ottobre 2025 – Una notte tragica, in cui nessuno ha dormito. Una notte di dolore per Pistoia e per l’ Estra Pistoia. La società ha seguito passo passo gli sviluppi nel caso della morte dell’autista del pullman dei tifosi pistoiesi. Che di ritorno da Rieti è stato assaltato da tifosi avversari a colpi di sassi. Uccidendo il secondo autista del bus, che era seduto davanti al posto del passeggero, accanto al collega che stava guidando. Una vicenda che indigna l’Italia e che ripropone il tema della violenza tra tifoserie. Anche alla luce, sempre in Toscana, dei violenti scontri che si sono verificati sabato tra supporter di Pisa e Verona a Pisa, prima della partita tra i nerazzurri toscani e gli scaligeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
«Ti terrò sempre nel mio cuore». Lo scrive su Instagram Federica Marianella, la figlia di Raffaele, l'autista 65enne della Jimmy Travel, ucciso ieri sera da una delle pietre lanciate contro il pullman che trasportava i tifosi del Pistoia Basket - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini del pullman dei tifosi del Pistoia basket assaltato, colpito e ucciso il secondo autista - X Vai su X
Autista del bus ucciso, il lutto di Pistoia: sospesi vendita biglietti, allenamenti, match delle giovanili - La società cestistica, i cui tifosi erano sul torpedone oggetto dell’agguato, emette un comunicato. msn.com scrive
Sassi contro bus del Pistoia Basket. Morto l'autista. Indagini in corso - Il pullman stava rientrando in Toscana dalla trasferta nel capoluogo sabino ... Come scrive rainews.it
Sassi sul bus dei tifosi del Pistoia basket, ucciso l'autista - È finito in tragedia il post partita del match di basket tra Pistoia e la Sebastiani di Rieti. msn.com scrive