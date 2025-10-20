Autista dei tifosi del Pistoia morto la solidarietà dell’Avellino Basket

Tempo di lettura: < 1 minuto La società Avellino Basket apprende con profondo sgomento la notizia della tragica morte dellautista del pullman dei tifosi del Pistoia, avvenuta lungo il tragitto di rientro da Rieti. Siamo fermamente contro ogni forma di violenza, vandalismo e criminalità. Eventi come questo lasciano senza parole e colpiscono l’intero mondo dello sport, che dovrebbe essere sempre luogo di passione, rispetto e comunità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincerità alla famiglia della vittima, ai colleghi e alla società Pistoia Basket, esprimendo cordoglio e vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

