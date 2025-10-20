Autista dei tifosi del Pistoia morto la solidarietà dell’Avellino Basket
Tempo di lettura: < 1 minuto La società Avellino Basket apprende con profondo sgomento la notizia della tragica morte dell’autista del pullman dei tifosi del Pistoia, avvenuta lungo il tragitto di rientro da Rieti. Siamo fermamente contro ogni forma di violenza, vandalismo e criminalità. Eventi come questo lasciano senza parole e colpiscono l’intero mondo dello sport, che dovrebbe essere sempre luogo di passione, rispetto e comunità. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con sincerità alla famiglia della vittima, ai colleghi e alla società Pistoia Basket, esprimendo cordoglio e vicinanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Raffaele Marianella, l'autista ucciso dopo l'assalto al pullman che traportava 45 tifosi del Pistoia Basket, aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione. Nato a Roma, da tempo si era trasferito a Firenze dove aveva a lungo lavorato per la Giotto bus per poi pren - facebook.com Vai su Facebook
Folle sassaiola contro bus dei tifosi del Pistoia costa la vita la secondo autista. Colpito da un oggetto che ha sfondato il parabrezza del mezzo pesante - https://ilmetropolitano.it/2025/10/20/folle-sassaiola-contro-bus-dei-tifosi-del-pistoia-costa-la-vita-la-second - X Vai su X
Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chi era Raffaele Marianella, l'autista morto nell'assalto al bus tifosi del Pistoia basket ... Secondo tg24.sky.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia basket, l’autista morto era vicino alla pensione - Indagano gli investigatori della Squadra mobile e della Digos: sentiti una decina di tifosi della curva della Sebastiani Rieti. Segnala ilsecoloxix.it
Chi era Raffaele Marianella, il secondo autista morto nell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket - Marianella lavorava da pochi mesi alla Jimmy Travel, azienda di trasporti con sede all’ Osmannoro, nella piana fiorentina. Da tg.la7.it