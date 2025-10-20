Aut Aut in festa cena solidale alla Palafitta di Montale

Sabato 25 ottobre alle 20 torna “Aut Aut in Festa” la cena solidale a sostegno della sezione Aut Aut Terre di Castelli, quest’anno generosamente ospitata da “La Palafitta” in via della Chiesa 7 a Montale.Grazie al prezioso impegno delle volontarie e dei volontari di Arci Caccia Castelnuovo e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Capodanno al Camping Cavallino! Dopo la cena, la festa continua! Quest’anno a farci ballare e brindare insieme ci saranno Roberto & Tiziano, il duo che farà scatenare tutti con musica e allegria fino a notte fonda! Ci ritroveremo nella sala grande, - facebook.com Vai su Facebook

Spazio Aut compie 10 anni. Oggi la festa in centro con la Tortelleria popolare - Il circolo di via Filippino è stato anche laboratorio politico e spazio di servizi. Scrive lanazione.it

"Ho rinunciato per un aut aut di Romina". Ecco perché Loredana Lecciso non era alla festa di Al Bano - Lo scorso 18 maggio Al Bano ha festeggiato i suoi 80 anni nella splendida cornice dell'Arena di Verona con uno show unico - ilgiornale.it scrive

Roma, piazza Navona, aut aut del Comune: «Niente festa se non si paga la sicurezza» - Il rischio è alto e dunque su piazza Navona e sulla Festa della Befana i dispositivi di controllo dovranno funzionare come orologi svizzeri, soprattutto alla luce dell'attentato di ieri a New York. Riporta ilmessaggero.it