Aumento pensioni 2026 | in Manovra previsti 20 euro in più al mese

Scuolalink.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvata la Legge di Bilancio 2025, una manovra da 18,7 miliardi di euro. Il testo, ora atteso in Parlamento, introduce un aumento pensioni 2026 per i soggetti in condizioni disagiate. Previsto un incremento di 20 euro mensili (260 annui) dall'articolo 41. La finanziaria, definita "seria ed equilibrata" dall'esecutivo, si concentra anche su famiglie e taglio tasse.Aumento pensioni 2026: i dettagli della misuraLa Legge di Bilancio 2025 introduce, attraverso l'articolo 41, una misura specifica destinata a incidere positivamente sulla vita dei pensionati economicamente più vulnerabili. L'intervento, la cui entrata in vigore è fissata per il 1° gennaio 2026, prevede un incremento diretto degli assegni per i soggetti che versano in condizioni disagiate. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

aumento pensioni 2026 in manovra previsti 20 euro in pi249 al mese

© Scuolalink.it - Aumento pensioni 2026: in Manovra previsti 20 euro in più al mese

Contenuti che potrebbero interessarti

Aumento Pensioni 2026 in manovra: cosa cambia per minime e ordinarie? - Con l’avvicinarsi della nuova Manovra finanziaria, il tema degli aumenti delle pensioni torna al centro del dibattito politico e dell’attenzione dei cittadini. Come scrive pensionipertutti.it

Manovra 2026, aumento delle pensioni minime di 20 euro al mese, 260 all’anno. BOZZA - Il governo ha approvato venerdì 16 ottobre in Consiglio dei ministri la Legge di Bilancio 2025, una manovra da 18,7 miliardi di euro che punta su quattro pilastri strategici: sostegno alle famiglie, r ... Scrive orizzontescuola.it

aumento pensioni 2026 manovraManovra 2026: pensioni minime, Irpef, Rottamazione in 54 rate, Isee e Carta Valore per i diplomati. La bozza con i 137 articoli, il testo integrale - È di 137 articoli la prima bozza della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Come scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Aumento Pensioni 2026 Manovra