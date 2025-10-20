Aumenti per notturni premi di produttività e festivi Le novità della Manovra per i salari
Roma, 20 ottobre 2025 – Buste paga un po’ più pesanti per i lavoratori dipendenti. La manovra del governo prevede, infatti, una serie di alleggerimenti fiscali per alcune voci degli stipendi erogati dai datori di lavoro, dalla produttività al notturno fino a rinnovi contrattuali. L’obiettivo, si legge nella bozza della legge di Bilancio, “è di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e rafforzare il legame tra produttività e salario”. Ma ecco le principali novità previste nel 2026. Sommario Aumenti contrattuali. Premi di produzione. Notturno e festivi. Ticket restaurant. Aumenti contrattuali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
